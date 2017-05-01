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Кресло офисное Norden Харман черный

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Кресло офисное Norden Харман черный
Кресло офисное Norden Харман черный
Кресло офисное Norden Харман черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 94076
Производитель: Norden
нет отзывов
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16 990₽
203
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Кресло офисное Norden Техно LB черный
Кресло офисное Norden Техно LB черный
13 990₽
Характеристики
Назначение
офисное
Ограничение по весу
120 кг
Тип механизма качания
качается только спинка
Материал обивки
экокожа
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16 990₽
203
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 5 100 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?