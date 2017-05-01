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Кресло офисное Norden Харман черный
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Код товара: 94076
Производитель: Norden
16 990₽
203
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Характеристики
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- Назначение
- офисное
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Тип механизма качания
- качается только спинка
- Материал обивки
- экокожа
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