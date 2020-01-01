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Кресла
Кресло для руководителя Norden Президент черный

Кресло для руководителя Norden Президент черный

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Кресло для руководителя Norden Президент черный
Кресло для руководителя Norden Президент черный
Кресло для руководителя Norden Президент черный
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Код товара: 94073
Производитель: Norden
мало
мало
19 890₽
238
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Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
для руководителя
Цвет
черный
Подлокотники
есть
Подголовник
нет
Ограничение по весу
150 кг
Функциональные особенности
фиксация механизма качания, механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье
Регулировка
высоты сиденья
Тип механизма качания
синхронный
Поясничный упор
нет
Подставка для ног
нет
Наполнитель
пенополиуретан
Материал крестовины (опоры)
металл
Материал обивки
экокожа
Ширина сиденья, см
51
Глубина сиденья, см
52
Высота спинки, см
74
Высота сиденья (мин.), см
47
Вес, кг
24.6
Тип установки
на колесиках
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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