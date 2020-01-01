Кресло для руководителя Norden Президент черный
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Код товара: 94073
Производитель: Norden
мало
мало
19 890₽
238
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- для руководителя
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 150 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье
- Регулировка
- высоты сиденья
- Тип механизма качания
- синхронный
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- пенополиуретан
- Материал крестовины (опоры)
- металл
- Материал обивки
- экокожа
- Ширина сиденья, см
- 51
- Глубина сиденья, см
- 52
- Высота спинки, см
- 74
- Высота сиденья (мин.), см
- 47
- Вес, кг
- 24.6
- Тип установки
- на колесиках
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