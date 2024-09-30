Кресло для руководителя Norden Парламент черный
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Код товара: 94069
Производитель: Norden
26 990₽
323
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- для руководителя
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 150 кг
- Функциональные особенности
- мягкие подлокотники, фиксация механизма качания, механизм качания, мягкое сиденье
- Регулировка
- жесткости качания, высоты сиденья
- Тип механизма качания
- синхронный
- Подставка для ног
- есть
- Наполнитель
- пенополиуретан
- Газлифт
- есть
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