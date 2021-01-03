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Кресла
Кресло офисное Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный

Кресло офисное Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный

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Кресло офисное Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный
Кресло офисное Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный
Кресло офисное Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный
Кресло офисное Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный
Кресло офисное Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 92043
Производитель: Бюрократ
мало
мало
4 190₽
50
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Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
офисное
Цвет
черный
Подлокотники
есть
Подголовник
нет
Ограничение по весу
120 кг
Функциональные особенности
механизм качания, мягкое сиденье
Регулировка
высоты сиденья
Тип механизма качания
качается только спинка
Поясничный упор
нет
Подставка для ног
нет
Наполнитель
микроволокно
Газлифт
есть
Материал крестовины (опоры)
пластик
Материал обивки
искусственная кожа
Ширина сиденья, см
48
Глубина сиденья, см
40.5
Высота спинки, см
55
Высота сиденья (мин.), см
44
Вес, кг
9.95
Тип установки
на колесиках
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Вопросы и ответы
Ш
Шамиль
3 января 2021
При покупке кресла доставка оплачивается отдельно? Доставляете в собранном виде либо разобранный? Сборка оплачивается отдельно?
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0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:28:51
Здравствуйте! Доставка по Махачкале от 1000 рублей бесплатная Сборка кресла 400 рублей - офисная, сборка на игровую 600 рублей
Ответить
0 0
Ш
Шамиль
3 января 2021
При покупке кресла доставка оплачивается отдельно? Доставляете в собранном виде либо разобранный? Сборка оплачивается отдельно?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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мало
мало
4 190₽
50
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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