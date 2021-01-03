Кресло офисное Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный
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Код товара: 92043
Производитель: Бюрократ
мало
мало
4 190₽
50
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- офисное
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- механизм качания, мягкое сиденье
- Регулировка
- высоты сиденья
- Тип механизма качания
- качается только спинка
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- микроволокно
- Газлифт
- есть
- Материал крестовины (опоры)
- пластик
- Материал обивки
- искусственная кожа
- Ширина сиденья, см
- 48
- Глубина сиденья, см
- 40.5
- Высота спинки, см
- 55
- Высота сиденья (мин.), см
- 44
- Вес, кг
- 9.95
- Тип установки
- на колесиках
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Вопросы и ответы
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Ш
Шамиль
3 января 2021
При покупке кресла доставка оплачивается отдельно? Доставляете в собранном виде либо разобранный? Сборка оплачивается отдельно?
1
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0
05.ru
27.07.2021 11:28:51
Здравствуйте! Доставка по Махачкале от 1000 рублей бесплатная Сборка кресла 400 рублей - офисная, сборка на игровую 600 рублей
Ответить
0 0
Ш
Шамиль
3 января 2021
При покупке кресла доставка оплачивается отдельно? Доставляете в собранном виде либо разобранный? Сборка оплачивается отдельно?
1
0
0