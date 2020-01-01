Кресло игровое DXRacer OH/FE08/NR красный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 86518
Производитель: DXRacer
мало
мало
27 990₽
29 790₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Кресло
- Назначение
- игровое
- Подлокотники
- есть
- Цвет
- красный, черный
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Тип механизма качания
- синхронный
- Поясничный упор
- есть
- Подставка для ног
- нет
- Механизм качания
- топ-ган
- Газлифт
- есть
- Максимальный угол отклонения спинки
- 170 градусов
- Материал крестовины (опоры)
- алюминий
- Материал обивки
- экокожа
- Ширина сиденья, см
- 52
- Глубина сиденья, см
- 45
- Вес, кг
- 22
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-8%
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
23 990₽
25 990₽
280
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
28 290₽
-8%
Кресло игровое MSI MAG CH120X черный
24 490₽
26 490₽
-8%
Кресло игровое MSI MAG CH120 красный
24 490₽
26 490₽
114
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-8%
Кресло игровое MSI MAG CH120 I черный
23 990₽
25 990₽
140
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое Sharkoon Skiller SGS40 Fabric черный
29 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.