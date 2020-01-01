Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
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Код товара: 85579
Производитель: Cougar
31 декабря
31 декабря
23 990₽
25 990₽
287
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- игровое
- Подлокотники
- есть
- Цвет
- черный
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, фиксация спинки в любом положении
- Регулировка
- глубины положения подлокотников, угла подлокотников, высоты подлокотников, высоты сиденья, наклона спинки
- Тип механизма качания
- качается только спинка
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- пенополиуретан
- Механизм качания
- топ-ган
- Газлифт
- есть
- Максимальный угол отклонения спинки
- 180 градусов
- Материал крестовины (опоры)
- металл
- Материал обивки
- искусственная кожа
- Ширина сиденья, см
- 50
- Глубина сиденья, см
- 50
- Высота спинки, см
- 83
- Высота сиденья (мин.), см
- 36
- Вес, кг
- 21
- Тип установки
- на колесиках
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