Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный

Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Кресло игровое Cougar Armor S Royal черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 85579
Производитель: Cougar
7
дней
18
часов
СКИДКИ
2023
Скидка
31 декабря
31 декабря
23 990₽
25 990₽
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
игровое
Подлокотники
есть
Цвет
черный
Подголовник
есть
Ограничение по весу
120 кг
Функциональные особенности
фиксация механизма качания, фиксация спинки в любом положении
Регулировка
глубины положения подлокотников, угла подлокотников, высоты подлокотников, высоты сиденья, наклона спинки
Тип механизма качания
качается только спинка
Подставка для ног
нет
Наполнитель
пенополиуретан
Механизм качания
топ-ган
Газлифт
есть
Максимальный угол отклонения спинки
180 градусов
Материал крестовины (опоры)
металл
Материал обивки
искусственная кожа
Ширина сиденья, см
50
Глубина сиденья, см
50
Высота спинки, см
83
Высота сиденья (мин.), см
36
Вес, кг
21
Тип установки
на колесиках
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кресло игровое DXRacer OH/FE08/NR красный
27 990₽
29 790₽
Кресло игровое DXRacer OH/FE08/NR красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
280
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
28 290₽
280
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кресло игровое MSI MAG CH120X черный
24 490₽
26 490₽
Кресло игровое MSI MAG CH120X черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кресло игровое MSI MAG CH120 красный
24 490₽
26 490₽
Кресло игровое MSI MAG CH120 красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
114
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое MSI MAG CH120 I черный
23 990₽
25 990₽
114
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое MSI MAG CH120 I черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
188
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое MSI MAG CH130X черный
26 990₽
28 990₽
188
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое MSI MAG CH130X черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
99
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое Sharkoon Skiller SGS2 красный
19 990₽
21 450₽
99
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое Sharkoon Skiller SGS2 красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кресло игровое DXRacer Formula OH/FE08/NE зеленый
27 990₽
29 790₽
Кресло игровое DXRacer Formula OH/FE08/NE зеленый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Metta Samurai KL-1.04 черный
21 990₽
23 990₽
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Metta Samurai KL-1.04 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
174
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло для руководителя Бюрократ T-9927SL коричневый
22 500₽
23 610₽
174
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло для руководителя Бюрократ T-9927SL коричневый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
174
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло для руководителя Бюрократ T-9927SL белый
22 500₽
23 610₽
174
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло для руководителя Бюрократ T-9927SL белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Samurai S-1.04 MPES темно-коричневый
21 990₽
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Samurai S-1.04 MPES темно-коричневый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Метта Samurai S-3.04 черный
24 990₽
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Метта Samurai S-3.04 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Samurai S-2.04 MPES черный
22 990₽
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Samurai S-2.04 MPES черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Samurai K-3.04 MPES белый
24 990₽
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло офисное Samurai K-3.04 MPES белый
-7%
Кресло игровое DXRacer OH/FE08/NR красный
Кресло игровое DXRacer OH/FE08/NR красный
27 990₽
29 790₽
280
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
Кресло игровое Sharkoon Elbrus 3 красный
28 290₽
-8%
Кресло игровое MSI MAG CH120X черный
Кресло игровое MSI MAG CH120X черный
24 490₽
26 490₽
-8%
Кресло игровое MSI MAG CH120 красный
Кресло игровое MSI MAG CH120 красный
24 490₽
26 490₽
114
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-8%
Кресло игровое MSI MAG CH120 I черный
Кресло игровое MSI MAG CH120 I черный
23 990₽
25 990₽
188
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-7%
Кресло игровое MSI MAG CH130X черный
Кресло игровое MSI MAG CH130X черный
26 990₽
28 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
23 990₽
25 990₽
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа