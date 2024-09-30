Кресло игровое Cougar Armor One черный
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23 990₽
287
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Наполнитель
- пенополиуретан
- Газлифт
- есть
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