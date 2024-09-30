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Кресло игровое Cougar Armor S черный

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Кресло игровое Cougar Armor S черный
Кресло игровое Cougar Armor S черный
Кресло игровое Cougar Armor S черный
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Код товара: 83375
Производитель: Cougar
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

31 990₽
383
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Кресло для руководителя Бюрократ T-9923WALNUT черный
Кресло для руководителя Бюрократ T-9923WALNUT черный
26 790₽
Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
игровое
Цвет
черный
Подлокотники
есть
Подголовник
есть
Ограничение по весу
120 кг
Функциональные особенности
фиксация спинки в любом положении, механизм качания, мягкое сиденье, прорезиненные колесики
Регулировка
наклона спинки, глубины положения подлокотников, высоты подлокотников, жесткости качания, высоты сиденья
Тип механизма качания
качается только спинка
Поясничный упор
есть
Подставка для ног
нет
Наполнитель
пенополиуретан
Газлифт
есть
Максимальный угол отклонения спинки
180 градусов
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31 990₽
383
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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