Кресло игровое Cougar Armor S черный
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Код товара: 83375
Производитель: Cougar
31 990₽
383
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- игровое
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- фиксация спинки в любом положении, механизм качания, мягкое сиденье, прорезиненные колесики
- Регулировка
- наклона спинки, глубины положения подлокотников, высоты подлокотников, жесткости качания, высоты сиденья
- Тип механизма качания
- качается только спинка
- Поясничный упор
- есть
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- пенополиуретан
- Газлифт
- есть
- Максимальный угол отклонения спинки
- 180 градусов
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