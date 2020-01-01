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Кресла
Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный

Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный

0 отзывов
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Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный
Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный
Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный
Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный
Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный
Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный
Кресло для руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 78286
Производитель: Бюрократ
31 декабря
31 декабря
6 490₽
77
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Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
для руководителя
Подлокотники
есть
Подголовник
нет
Ограничение по весу
180 кг
Функциональные особенности
фиксация механизма качания, мягкое сиденье
Регулировка
жесткости качания, высоты сиденья
Тип механизма качания
синхронный
Поясничный упор
есть
Подставка для ног
нет
Наполнитель
поролон
Механизм качания
пиастра
Газлифт
есть
Цвет
черный
Материал крестовины (опоры)
пластик
Материал обивки
ткань
Ширина сиденья, см
55
Глубина сиденья, см
45
Высота спинки, см
58
Высота сиденья (мин.), см
50
Вес, кг
13.6
Тип установки
на колесиках
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31 декабря
31 декабря
6 490₽
77
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа