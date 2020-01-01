Кресло для руководителя Бюрократ CH-883 черный
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Код товара: 78279
Производитель: Бюрократ
мало
мало
7 450₽
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- для руководителя
- Подлокотники
- есть
- Цвет
- черный
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, механизм качания
- Регулировка
- жесткости качания, высоты сиденья
- Тип механизма качания
- синхронный
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Механизм качания
- топ-ган
- Газлифт
- есть
- Материал крестовины (опоры)
- металл
- Материал обивки
- искусственная кожа
- Ширина сиденья, см
- 50
- Глубина сиденья, см
- 47.5
- Высота спинки, см
- 60
- Высота сиденья (мин.), см
- 49
- Вес, кг
- 15
- Тип установки
- на колесиках
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