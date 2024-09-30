Кресло офисное Бюрократ CH-296 серый
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4 290₽
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- офисное
- Цвет
- серый
- Подлокотники
- нет
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 100 кг
- Функциональные особенности
- спинка из сетки, мягкое сиденье
- Регулировка
- высоты сиденья
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Газлифт
- есть
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