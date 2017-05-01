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Кресло игровое Zombie VIKING 6 KNIGHT Fabric серый
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Код товара: 184237
Производитель: Zombie
10 490₽
125
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Характеристики
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- Назначение
- игровое
- Ограничение по весу
- 180 кг
- Тип механизма качания
- синхронный
- Материал обивки
- ткань
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