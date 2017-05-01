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Кресло игровое Zombie VIKING 5 AERO синий
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Код товара: 184234
Производитель: Zombie
13 590₽
163
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Характеристики
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- Назначение
- игровое
- Ограничение по весу
- 150 кг
- Тип механизма качания
- синхронный
- Материал обивки
- экокожа
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