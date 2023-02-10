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Кресло игровое Zombie Driver черный
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6 990₽
76
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Характеристики
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- Назначение
- игровое
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Тип механизма качания
- синхронный
- Материал обивки
- экокожа
Отзывы 1
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А
А
Азайпат
10 февраля 2023
Достоинства
Удобный
Недостатки
Нету
А
Азайпат
10 февраля 2023
Достоинства
Удобный
Недостатки
Нету
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