Кресло игровое Zombie RUNNER зеленый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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2 070 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- Кресло
- Назначение
- игровое
- Цвет
- черный, зеленый
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, механизм качания, мягкое сиденье
- Регулировка
- жесткости качания, высоты сиденья
- Тип механизма качания
- синхронный
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- пенополиуретан
- Газлифт
- есть
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