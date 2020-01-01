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Кресло игровое Zombie RUNNER зеленый

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Кресло игровое Zombie RUNNER зеленый
Кресло игровое Zombie RUNNER зеленый
Кресло игровое Zombie RUNNER зеленый
Кресло игровое Zombie RUNNER зеленый
Кресло игровое Zombie RUNNER зеленый
Кресло игровое Zombie RUNNER зеленый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 169754
Производитель: Zombie
нет отзывов
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6 890₽
82
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
игровое
Цвет
черный, зеленый
Подлокотники
есть
Подголовник
нет
Ограничение по весу
120 кг
Функциональные особенности
фиксация механизма качания, механизм качания, мягкое сиденье
Регулировка
жесткости качания, высоты сиденья
Тип механизма качания
синхронный
Поясничный упор
нет
Подставка для ног
нет
Наполнитель
пенополиуретан
Газлифт
есть
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6 890₽
82
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 070 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа