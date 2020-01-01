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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный

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Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
Кресло игровое A4Tech Bloody GC-150 черный
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 169744
Производитель: A4Tech
нет отзывов
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10 590₽
127
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Кресло для руководителя Метта SU-B-8 черный
Кресло для руководителя Метта SU-B-8 черный
10 990₽
Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
игровое
Цвет
красный, черный
Подлокотники
есть
Подголовник
есть
Ограничение по весу
120 кг
Функциональные особенности
механизм качания
Регулировка
высоты сиденья
Поясничный упор
нет
Подставка для ног
нет
Газлифт
есть
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10 590₽
127
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

3 180 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа