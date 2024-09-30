Кресло игровое A4Tech Bloody GC-400 черный/красный
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Код товара: 164313
Производитель: A4Tech
18 990₽
227
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- игровое
- Цвет
- красный, черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 150 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, механизм качания, мягкое сиденье
- Регулировка
- наклона спинки, глубины сиденья, высоты сиденья
- Поясничный упор
- есть
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- поролон
- Газлифт
- есть
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