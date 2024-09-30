Кресло игровое A4Tech Bloody GC-200 черный
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Код товара: 164305
Производитель: A4Tech
13 990₽
167
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- игровое
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- есть
- Ограничение по весу
- 180 кг
- Функциональные особенности
- механизм качания
- Регулировка
- высоты сиденья
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- поролон
- Газлифт
- есть
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