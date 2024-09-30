Кресло офисное Бюрократ CH-1300N черный
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3 790₽
45
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- офисное
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- механизм качания, мягкое сиденье
- Регулировка
- высоты сиденья
- Тип механизма качания
- качается только спинка
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- микроволокно
- Газлифт
- есть
Отзывы 1
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М
М
Мадихат
13 ноября 2023
М
Мадихат
13 ноября 2023
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