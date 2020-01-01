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Кресло для руководителя Norden Президент [H-1133-322 leather] коричневый

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Кресло для руководителя Norden Президент [H-1133-322 leather] коричневый
Кресло для руководителя Norden Президент [H-1133-322 leather] коричневый
Кресло для руководителя Norden Президент [H-1133-322 leather] коричневый
Кресло для руководителя Norden Президент [H-1133-322 leather] коричневый
Кресло для руководителя Norden Президент [H-1133-322 leather] коричневый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 128274
Производитель: Norden
нет отзывов
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31 990₽
383
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Рассрочка

9 600 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Кресло для руководителя Norden Президент черный
Кресло для руководителя Norden Президент черный
32 990₽
Характеристики
Тип
Кресло
Назначение
для руководителя
Цвет
коричневый
Подлокотники
есть
Подголовник
нет
Ограничение по весу
120 кг
Функциональные особенности
фиксация механизма качания
Регулировка
высоты сиденья
Тип механизма качания
асинхронный
Наполнитель
пенополиуретан
Газлифт
есть
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31 990₽
383
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?
Рассрочка

9 600 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа