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Кресло офисное Метта Samurai K-3.04 черный

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Кресло офисное Метта Samurai K-3.04 черный
Кресло офисное Метта Samurai K-3.04 черный
Кресло офисное Метта Samurai K-3.04 черный
Кресло офисное Метта Samurai K-3.04 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 115756
Производитель: Метта
нет отзывов
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33 990₽
407
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Кресло офисное Метта Samurai KL-1.04 черный
Кресло офисное Метта Samurai KL-1.04 черный
30 990₽
Характеристики
Назначение
офисное
Ограничение по весу
120 кг
Тип механизма качания
асинхронный
Материал обивки
экокожа
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В сравнение
В избранное
33 990₽
407
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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Рассрочка

В рассрочку за 10 200 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?