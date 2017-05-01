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Кресло офисное Метта Samurai K-3.04 черный
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Код товара: 115756
Производитель: Метта
33 990₽
407
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Характеристики
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- Назначение
- офисное
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Тип механизма качания
- асинхронный
- Материал обивки
- экокожа
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