Кресло офисное Norden Президент коричневый
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Код товара: 111118
Производитель: Norden
22 490₽
269
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- офисное
- Цвет
- коричневый
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- фиксация спинки в любом положении, прорезиненные колесики
- Регулировка
- наклона спинки
- Тип механизма качания
- синхронный
- Наполнитель
- пенополиуретан
- Газлифт
- есть
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