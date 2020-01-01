Кресло офисное Norden Хельмут серый
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Код товара: 101592
Производитель: Norden
мало
мало
12 490₽
15 390₽
149
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- офисное
- Цвет
- серый
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 120 кг
- Функциональные особенности
- механизм качания
- Регулировка
- высоты сиденья
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Газлифт
- есть
- Материал крестовины (опоры)
- металл
- Материал обивки
- сетка
- Ширина сиденья, см
- 48
- Глубина сиденья, см
- 50
- Высота спинки, см
- 65
- Высота сиденья (мин.), см
- 46
- Вес, кг
- 13.97
- Тип установки
- на колесиках
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