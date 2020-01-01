Кресло офисное Бюрократ T-898SL черный
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Код товара: 101590
Производитель: Бюрократ
мало
мало
9 160₽
109
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Характеристики
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- Тип
- Кресло
- Назначение
- офисное
- Цвет
- черный
- Подлокотники
- есть
- Подголовник
- нет
- Ограничение по весу
- 180 кг
- Функциональные особенности
- фиксация механизма качания, механизм качания, мягкие подлокотники, мягкое сиденье
- Регулировка
- жесткости качания, высоты сиденья
- Поясничный упор
- нет
- Подставка для ног
- нет
- Наполнитель
- поролон
- Механизм качания
- топ-ган
- Газлифт
- есть
- Материал крестовины (опоры)
- металл
- Материал обивки
- экокожа
- Ширина сиденья, см
- 54.5
- Глубина сиденья, см
- 47.5
- Высота спинки, см
- 59
- Высота сиденья (мин.), см
- 51.5
- Вес, кг
- 16.25
- Тип установки
- на колесиках
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