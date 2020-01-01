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Дом, мебель, ремонт
Кресла
Кресло офисное Chairman 840 черный

Кресло офисное Chairman 840 черный

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Кресло офисное Chairman 840 черный
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Код товара: 100422
Производитель: Chairman
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9 190₽
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Характеристики
Тип
Кресло
Цвет
черный
Подлокотники
есть
Подголовник
есть
Ограничение по весу
120 кг
Газлифт
есть
Материал крестовины (опоры)
пластик
Материал обивки
сетка, ткань
Вес, кг
12.5
Тип установки
на колесиках
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мало
мало
9 190₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

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