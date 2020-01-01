Сверло алмазное корончатое (8 мм; М14) Milwaukee
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Код товара: 159501
Производитель: Milwaukee
1 200₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Способы оплаты
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Характеристики
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- Диаметр, мм
- 8
- Тип
- алмазное
- Длина, мм
- 68
- Длина рабочей части, мм
- 35
- Количество в наборе (упаковке), шт.
- 1
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