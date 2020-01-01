Сверло для плитки (6 мм) DEWALT DT 6038
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Код товара: 159497
Производитель: DeWalt
790₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Диаметр, мм
- 6
- Тип
- алмазное
- Длина, мм
- 50
- Длина рабочей части, мм
- 25
- Тип хвостовика
- цилиндрический
- Количество в наборе (упаковке), шт.
- 1
- Комплектация
- штучная
- Типоразмеры
- 6x25x50 мм
- Материал сверла
- HSS
- По бетону
- есть
- По кирпичу
- есть
- Дополнительная информация
- с системой подачи воды
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