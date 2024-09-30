Бур по бетону SDS-Quick 8x75x120 мм Bosch 2609256906
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Код товара: 128672
Производитель: Bosch
190₽
200₽
2
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Характеристики
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- Диаметр, мм
- 8
- Тип
- по камню
- Длина, мм
- 120
- Длина рабочей части, мм
- 70
- Тип хвостовика
- SDS-quick
- Количество в наборе (упаковке), шт.
- 1
- Комплектация
- штучная
- Типоразмеры
- 8х70х120 мм
- По камню и керамограниту
- есть
- По бетону
- есть
- По кирпичу
- есть
- Дополнительная информация
- ударопрочное твердосплавное острие
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