Лезвия сменные сегментированные 25мм Milwaukee (10шт)
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840₽
890₽
5
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Ширина, мм
- 25
- Количество, шт
- 10
- Форма
- сегментированное
Отзывы 1
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М
М
Магомед
8 июля 2024
Достоинства
топчик
Недостатки
нет
М
Магомед
8 июля 2024
Достоинства
топчик
Недостатки
нет
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