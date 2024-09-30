Лезвия сменные крюк Milwaukee (50шт)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
1 890₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Ширина, мм
- 62
- Количество, шт
- 50
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Магомед
8 июля 2024
М
Магомед
8 июля 2024
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.