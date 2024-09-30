Изолента ПВХ Ripo черная 15мм х 20м х 0,13мм
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36₽
40₽
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Цвет
- черный
- Материал
- ПВХ
- Минимальная температура эксплуатации
- -55 °С
- Максимальная температура эксплуатации
- 80 °С
- Длина, м
- 20
- Ширина, мм
- 15
Отзывы 1
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с
с
салахудинов исматула салахудинович
14 августа 2024
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нету
Комментарии
Отличная изо лента и очень клейкая. Тянется хорошо
с
салахудинов исматула салахудинович
14 августа 2024
Достоинства
Цена качество
Недостатки
Нету
Комментарии
Отличная изо лента и очень клейкая. Тянется хорошо
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