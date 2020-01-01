Набор инструментов Ombra OMT82S
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Код товара: 99478
Производитель: Ombra
мало
мало
6 990₽
7 990₽
65
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Характеристики
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- Тип
- Набор инструментов
- Количество предметов, шт.
- 82
- Инструменты в комплекте
- рукоять для бит, ключи гаечные, вороток для головок, трещотка
- Оснастка в комплекте
- головки со вставками, биты, торцевые головки
- Аксессуары в комплекте
- удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок
- Кейс (сумка) в комплекте
- есть
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