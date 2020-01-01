Набор инструментов Кузьмич НИК-009/158
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Код товара: 99476
Производитель: Кузьмич
31 декабря
31 декабря
2 640₽
2 890₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Набор инструментов
- Количество предметов, шт.
- 158
- Инструменты в комплекте
- рукоять для бит, ключ переставной гаечный, круглогубцы, ключи имбусовые (шестигранные), пассатижи, отвёртки, молоток, трещотка
- Оснастка в комплекте
- биты, торцевые головки
- Аксессуары в комплекте
- нож, фонарь, отвертка индикаторная, изолента, набор крепежа
- Кейс (сумка) в комплекте
- есть
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