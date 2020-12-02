Набор инструментов Кузьмич НИК-004/94

Комментарии

ужасное качество товара , грани насадки Т15 стерлись после откручивания третьего шрупа. Все изделия из мягкого метала одноразовые. Трешетку вытащил перед покупкой посмотрел - работала , поставил обратно , а когда решил воспользовоться через дня три ее заклинило на первом повороте ... качество ужас. Благо сервис 05ру на высоте поменяли ее без вопросов. Так что господа берите набор подороже на ценник не смотрите !!! Сервису 05ру даю 110 баллов из 100 возможных