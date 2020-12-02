Набор инструментов Кузьмич НИК-004/94
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Код товара: 92527
Производитель: Кузьмич
мало
мало
2 990₽
35
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Характеристики
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- Тип
- Набор инструментов
- Количество предметов, шт.
- 93
- Инструменты в комплекте
- рукоять для бит, ключи имбусовые (шестигранные), вороток для головок, трещотка
- Оснастка в комплекте
- головки со вставками, биты, торцевые головки
- Аксессуары в комплекте
- удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок
- Кейс (сумка) в комплекте
- есть
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Мурад
2 декабря 2020
Достоинства
цена и количество предметов
Недостатки
мягкий метал
Комментарии
ужасное качество товара , грани насадки Т15 стерлись после откручивания третьего шрупа. Все изделия из мягкого метала одноразовые. Трешетку вытащил перед покупкой посмотрел - работала , поставил обратно , а когда решил воспользовоться через дня три ее заклинило на первом повороте ... качество ужас. Благо сервис 05ру на высоте поменяли ее без вопросов. Так что господа берите набор подороже на ценник не смотрите !!! Сервису 05ру даю 110 баллов из 100 возможных
М
Мурад
2 декабря 2020
Достоинства
цена и количество предметов
Недостатки
мягкий метал
Комментарии
ужасное качество товара , грани насадки Т15 стерлись после откручивания третьего шрупа. Все изделия из мягкого метала одноразовые. Трешетку вытащил перед покупкой посмотрел - работала , поставил обратно , а когда решил воспользовоться через дня три ее заклинило на первом повороте ... качество ужас. Благо сервис 05ру на высоте поменяли ее без вопросов. Так что господа берите набор подороже на ценник не смотрите !!! Сервису 05ру даю 110 баллов из 100 возможных
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