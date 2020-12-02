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Наборы инструментов и оснастки
Набор инструментов Кузьмич НИК-004/94

Набор инструментов Кузьмич НИК-004/94

1 отзыв
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Набор инструментов Кузьмич НИК-004/94
Набор инструментов Кузьмич НИК-004/94
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Код товара: 92527
Производитель: Кузьмич
мало
мало
2 990₽
35
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Характеристики
Тип
Набор инструментов
Количество предметов, шт.
93
Инструменты в комплекте
рукоять для бит, ключи имбусовые (шестигранные), вороток для головок, трещотка
Оснастка в комплекте
головки со вставками, биты, торцевые головки
Аксессуары в комплекте
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок
Кейс (сумка) в комплекте
есть
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Мурад
2 декабря 2020
Рекомендует этот товар
Достоинства
цена и количество предметов
Недостатки
мягкий метал
Комментарии
ужасное качество товара , грани насадки Т15 стерлись после откручивания третьего шрупа. Все изделия из мягкого метала одноразовые. Трешетку вытащил перед покупкой посмотрел - работала , поставил обратно , а когда решил воспользовоться через дня три ее заклинило на первом повороте ... качество ужас. Благо сервис 05ру на высоте поменяли ее без вопросов. Так что господа берите набор подороже на ценник не смотрите !!! Сервису 05ру даю 110 баллов из 100 возможных
Ответить
0 0
М
Мурад
2 декабря 2020
Рекомендует этот товар
Достоинства
цена и количество предметов
Недостатки
мягкий метал
Комментарии
ужасное качество товара , грани насадки Т15 стерлись после откручивания третьего шрупа. Все изделия из мягкого метала одноразовые. Трешетку вытащил перед покупкой посмотрел - работала , поставил обратно , а когда решил воспользовоться через дня три ее заклинило на первом повороте ... качество ужас. Благо сервис 05ру на высоте поменяли ее без вопросов. Так что господа берите набор подороже на ценник не смотрите !!! Сервису 05ру даю 110 баллов из 100 возможных
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа