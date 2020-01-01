Набор инструментов Bort BTK-32
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Код товара: 101608
Производитель: Bort
31 декабря
31 декабря
1 990₽
23
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Характеристики
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- Тип
- Набор инструментов
- Количество предметов, шт.
- 32
- Инструменты в комплекте
- плоскогубцы, бокорезы, ключи имбусовые (шестигранные), ключ разводной, отвёртки для точных работ, отвёртки, молоток
- Оснастка в комплекте
- биты
- Аксессуары в комплекте
- нож, изолента
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