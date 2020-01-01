Строительный фен Ресанта ФЭ-2000ЭКД
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1 620 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- профессиональный
- Мощность, Вт
- 2000
- Регулировка температуры
- плавная
- Регулировка потока воздуха
- есть
- Дисплей
- есть
- Питание
- от сети
- Минимальная рабочая температура, °C
- 50
- Максимальная рабочая температура, °C
- 550
- Максимальный воздушный поток, л/м
- 500
- Защита от перегрева
- есть
- Насадки в комплекте
- есть
- Количество насадок в комплекте, шт.
- 4
- Длина кабеля, м
- 2
- Упаковка
- кейс
- Длина, мм
- 250
- Ширина, мм
- 86
- Высота, мм
- 185
- Вес, кг
- 0.75
- Дополнительная информация
- скребок с треугольным лезвием, паспорт (инструкция), упаковка
- Комплектация
- кейс , скребок треугольный , инструкция по эксплуатации , 4 насадки
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