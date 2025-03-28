Винтоверт Worx WX261
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Код товара: 189854
Производитель: Worx
15 690₽
16 790₽
79
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Характеристики
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- Тип инструмента
- Винтоверт
- Тип патрона
- под биты
- Количество скоростей работы
- 3
- Питание
- от аккумулятора
- Макс. количество ударов в минуту, уд/мин
- 3750
- Макс. число оборотов холостого хода, об/мин
- 3000
- Максимальный крутящий момент, Н·м
- 230
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 13
28 марта 2025
Здравствуйте. Возможна отправка в Москву транспортной компанией?
1
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0
05.ru
23.04.2025 20:40:59
Здравствуйте! Нет, увы((
Ответить
0 0
Г
Гость 13
28 марта 2025
Здравствуйте. Возможна отправка в Москву транспортной компанией?
1
0
0