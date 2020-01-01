Лобзик Интерскол МП-65/550Э 550Вт 3000ходов/мин от электросети
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Код товара: 25094
Производитель: Интерскол
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мало
2 790₽
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Характеристики
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- Потребляемая мощность, Вт
- 550
- Глубина пропила стали, мм
- 6
- Глубина пропила цветного металла, мм
- 10
- Глубина пропила дерева, мм
- 65
- Ход пилки, мм
- 19
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