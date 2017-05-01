Лобзик Ferm JSM1028P 450Вт
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Код товара: 185768
Производитель: Ferm
4 580₽
4 990₽
20
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Характеристики
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- Потребляемая мощность, Вт
- 450
- Глубина пропила стали, мм
- 6
- Глубина пропила дерева, мм
- 65
- Глубина пропила алюминия, мм
- 6
- Частота движения пилки
- 3400 ходов/мин
- Ход пилки, мм
- 26
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