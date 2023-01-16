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Дрель ударная Ferm CDM1165

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Дрель ударная Ferm CDM1165
Дрель ударная Ferm CDM1165
Дрель ударная Ferm CDM1165
Дрель ударная Ferm CDM1165
Дрель ударная Ferm CDM1165
Дрель ударная Ferm CDM1165
Дрель ударная Ferm CDM1165
Дрель ударная Ferm CDM1165
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 189690
Производитель: Ferm
5
1 отзыв
1
вопрос
2 970₽
3 290₽

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Характеристики
Тип
Дрель ударная
Тип патрона
шестигранный
Количество скоростей работы
1
Питание
от аккумулятора
Макс. количество ударов в минуту, уд/мин
3500
Макс. число оборотов холостого хода, об/мин
2500
Максимальный крутящий момент, Н·м
150
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Д
Д
Дженнет
16 января 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0 1
Д
Дженнет
16 января 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
1
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
М
Мухаммад
20 сентября 2024
Здравствуйте. Этот снизу зарядной блок в комплект входит ?
1 Ответить
1 0
0
05.ru
21.09.2024 16:04:18
Добрый день! Нет
Ответить
0 0
М
Мухаммад
20 сентября 2024
Здравствуйте. Этот снизу зарядной блок в комплект входит ?
1 Ответить
1
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
2 970₽
3 290₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?