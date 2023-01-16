Дрель ударная Ferm CDM1165
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2 970₽
3 290₽
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Характеристики
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- Тип
- Дрель ударная
- Тип патрона
- шестигранный
- Количество скоростей работы
- 1
- Питание
- от аккумулятора
- Макс. количество ударов в минуту, уд/мин
- 3500
- Макс. число оборотов холостого хода, об/мин
- 2500
- Максимальный крутящий момент, Н·м
- 150
Отзывы 1
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Д
Д
Дженнет
16 января 2023
Д
Дженнет
16 января 2023
Вопросы и ответы
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М
Мухаммад
20 сентября 2024
Здравствуйте. Этот снизу зарядной блок в комплект входит ?
1
1 0
0
05.ru
21.09.2024 16:04:18
Добрый день! Нет
0 0
М
Мухаммад
20 сентября 2024
Здравствуйте. Этот снизу зарядной блок в комплект входит ?
1
1
0