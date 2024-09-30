Зарядное устройство DeWalt XR 10.8/14.4/18В 4А
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 164480
Производитель: DeWalt
2 990₽
3 200₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Совместимый бренд
- DeWALT
- Тип
- Зарядное устройство
- Тип аккумулятора
- Li-Ion
- Конструкция аккумулятора
- слайдер
- Напряжение, В
- 14.4
- Совместимость
- DeWALT DCB123, DeWALT DCB125, DeWALT DCB127, DeWALT DCB140, DeWALT DCB141, DeWALT DCB142, DeWALT DCB143, DeWALT DCB144, DeWALT DCB145, DeWALT DCB180, DeWALT DCB181, DeWALT DCB182, DeWALT DCB183, DeWALT DCB184, DeWALT DCB185
- Дополнительная информация
- напряжение 10.8 - 18 В
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.