Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU черный для паркета/ламината 50мм
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Код товара: 130453
Производитель: Бюрократ
990₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- колесо
- Назначение
- для компьютерных кресел
- Материал
- пластик
- Диаметр
- 5 см
- Количество
- 5 шт.
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