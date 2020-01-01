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Наушники
Проводные наушники JBL C100si черный

Проводные наушники JBL C100si черный

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Проводные наушники JBL C100si черный
Проводные наушники JBL C100si черный
Проводные наушники JBL C100si черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 99959
Производитель: JBL
7
дней
14
часов
СКИДКИ
2023
приятные мелочи
Скидка
В наличии
В наличии
990₽
11
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Характеристики
Тип устройства
Проводные наушники
Конструкция
внутриканальные
Технология
динамические
Цвет
черный
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Вес, г
10
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Система активного шумоподавления (ANC)
нет
Параметры чувствительности
дБ/мВт
Максимальная мощность, мВт
3
Импеданс, Ом
16
Чувствительность, дБ
103
Особенности
пассивное шумоподавление
Тип акустического оформления
закрытые
Конструктивные особенности
прямой штекер
Регулятор громкости
нет
Микрофон
есть
Разъем штекера
mini jack 3.5 mm
Длина кабеля, м
1.2
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа