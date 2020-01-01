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Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods II Charging Case белый

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Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods II Charging Case белый
Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods II Charging Case белый
Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods II Charging Case белый
Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods II Charging Case белый
Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods II Charging Case белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
4
вопроса
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Код товара: 99303
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
5
2 отзыва
4
вопроса
11 490₽
99
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Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods 2 белый
10 990₽
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3 300₽

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Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods 2 белый
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3 450₽

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Беспроводные TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 2 голубой
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Беспроводные TWS-наушники Soundcore Liberty 4 голубой
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Беспроводные TWS-наушники Soundcore Liberty 4 коричневый
9 990₽
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Беспроводные TWS-наушники Soundcore Liberty 4 коричневый
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Беспроводные TWS-наушники Google Pixel Buds Pro черный
12 990₽
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Беспроводные TWS-наушники Google Pixel Buds Pro черный
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Беспроводные TWS-наушники Sony WF-C700N черный
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3 300₽

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Беспроводные TWS-наушники Sony WF-C700N черный
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Беспроводные TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 3 серебристый
11 990₽
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Беспроводные TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 3 серебристый
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Беспроводные TWS-наушники Marshall Minor III черный
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Беспроводные TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 3 зеленый
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Беспроводные TWS-наушники Xiaomi Buds 5 белый
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Беспроводные TWS-наушники Xiaomi Buds 5 белый
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Беспроводные TWS-наушники Xiaomi OpenWear Stereo серый
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Беспроводные TWS-наушники Xiaomi OpenWear Stereo серый
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Беспроводные TWS-наушники Apple Airpods 4 белый
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Беспроводные TWS-наушники Apple Airpods 4 белый
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Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods 2 белый
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Беспроводные TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 2 голубой
Беспроводные TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 2 голубой
11 490₽
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Беспроводные TWS-наушники Soundcore Liberty 4 голубой
Беспроводные TWS-наушники Soundcore Liberty 4 голубой
9 990₽
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Беспроводные TWS-наушники Soundcore Liberty 4 коричневый
Беспроводные TWS-наушники Soundcore Liberty 4 коричневый
9 990₽
Характеристики
Конструкция
вкладыши
Система активного шумоподавления (ANC)
нет
Радиус действия, м
10
Время работы в режиме разговора, ч
3
Тип крепления
без крепления
Микрофон
есть
Время работы, ч
5
Разъем для зарядки кейса
Lightning
Быстрая зарядка
15 минут зарядки хватает на 3 часа работы или 2 часа в режиме разговора
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
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1 звезда
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Ника
Изменён 31 марта 2025