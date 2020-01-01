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Беспроводные TWS-наушники Apple AirPods II Charging Case белый
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Код товара: 99303
Производитель: Apple
Гарантия: 12 мес.
11 490₽
99
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Характеристики
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- Конструкция
- вкладыши
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Радиус действия, м
- 10
- Время работы в режиме разговора, ч
- 3
- Тип крепления
- без крепления
- Микрофон
- есть
- Время работы, ч
- 5
- Разъем для зарядки кейса
- Lightning
- Быстрая зарядка
- 15 минут зарядки хватает на 3 часа работы или 2 часа в режиме разговора
Отзывы 2
Н
Н
Ника
Изменён 31 марта 2025