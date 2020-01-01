Беспроводные наушники JBL Live 500BT красный
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Код товара: 98629
Производитель: JBL
мало
мало
6 990₽
83
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- накладные
- Технология
- динамические
- Цвет
- красный
- Вес, г
- 231.6
- Максимальная мощность, мВт
- 15
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 108
- Особенности
- тканевая оплетка кабеля
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Длина кабеля, м
- 1.33
- Время работы, ч
- 33
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