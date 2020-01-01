Беспроводные TWS-наушники Remax TWS-2 белый
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Код товара: 93479
Производитель: Remax
мало
мало
990₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- белый
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Вес, г
- 0
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 92
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Время работы, ч
- 3
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