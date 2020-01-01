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Наушники
Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный

Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный

0 отзывов
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Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный
Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный
Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный
Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный
Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный
Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный
Проводные наушники Sony MDR-EX155AP черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 90649
Производитель: Sony
31 декабря
31 декабря
1 690₽
20
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Характеристики
Тип устройства
Проводные наушники
Конструкция
внутриканальные
Технология
динамические
Цвет
черный
Вес, г
3
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
5
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
24000
Система активного шумоподавления (ANC)
нет
Параметры чувствительности
дБ/мВт
Импеданс, Ом
16
Чувствительность, дБ
103
Особенности
сменные амбушюры
Тип акустического оформления
закрытые
Конструктивные особенности
L-образный штекер, неодимовые магниты
Регулятор громкости
нет
Микрофон
есть
Разъем штекера
mini jack 3.5 mm
Длина кабеля, м
1.2
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа