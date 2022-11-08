Беспроводные наушники Apple AirPods 2 белый
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Код товара: 86947
Производитель: Apple
В наличии
В наличии
9 990₽
119
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Технология
- динамические
- Цвет
- белый
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Параметры чувствительности
- дБ/В
- Максимальная мощность, мВт
- 93
- Вес (одного наушника), г
- 4
- Функции
- вызов голосового ассистента, объемный звук
- Импеданс, Ом
- 32
- Чувствительность, дБ
- 109
- Особенности
- акселерометр, процессор Apple H1
- Тип акустического оформления
- открытые
- Конструктивные особенности
- складная конструкция
- Регулятор громкости
- нет
- Микрофон
- есть
- Разъем штекера
- Lightning
- Длина кабеля, м
- 1
- Поддерживаемые кодеки
- AAC
- Время работы, ч
- 4
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Марат
8 ноября 2022
Достоинства
Удобные. Долго держат заряд.
Недостатки
нет
Комментарии
Все что надо имеется, за свою цену просто топ. Пользуюсь ежедневно уже 2 год, заряд держат как в первый день.
М
Марат
8 ноября 2022
Достоинства
Удобные. Долго держат заряд.
Недостатки
нет
Комментарии
Все что надо имеется, за свою цену просто топ. Пользуюсь ежедневно уже 2 год, заряд держат как в первый день.
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