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Наушники
Беспроводные наушники Apple AirPods 2 белый

Беспроводные наушники Apple AirPods 2 белый

1 отзыв
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Беспроводные наушники Apple AirPods 2 белый
Беспроводные наушники Apple AirPods 2 белый
Беспроводные наушники Apple AirPods 2 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 86947
Производитель: Apple
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В наличии
В наличии
9 990₽
119
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Характеристики
Тип устройства
Беспроводные наушники
Конструкция
вкладыши
Технология
динамические
Цвет
белый
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Система активного шумоподавления (ANC)
нет
Параметры чувствительности
дБ/В
Максимальная мощность, мВт
93
Вес (одного наушника), г
4
Функции
вызов голосового ассистента, объемный звук
Импеданс, Ом
32
Чувствительность, дБ
109
Особенности
акселерометр, процессор Apple H1
Тип акустического оформления
открытые
Конструктивные особенности
складная конструкция
Регулятор громкости
нет
Микрофон
есть
Разъем штекера
Lightning
Длина кабеля, м
1
Поддерживаемые кодеки
AAC
Время работы, ч
4
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Марат
8 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Удобные. Долго держат заряд.
Недостатки
нет
Комментарии
Все что надо имеется, за свою цену просто топ. Пользуюсь ежедневно уже 2 год, заряд держат как в первый день.
Ответить
1 0
М
Марат
8 ноября 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Удобные. Долго держат заряд.
Недостатки
нет
Комментарии
Все что надо имеется, за свою цену просто топ. Пользуюсь ежедневно уже 2 год, заряд держат как в первый день.
Ответить
1
0
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