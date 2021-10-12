Наушники Earpod series "white"
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 86437
Производитель: Прочее
Гарантия: 14 дн.
В наличии
В наличии
390₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Проводные наушники
- Конструкция
- вкладыши
- Цвет
- белый
- Вес, г
- 10
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Система активного шумоподавления (ANC)
- нет
- Вес (одного наушника), г
- 0
- Чувствительность, дБ
- 109
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Длина кабеля, м
- 1.2
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Проводные наушники Xiaomi ZBW4356TY розовый
350₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники Philips TAUE100BK черный
440₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проводные наушники Hoco L7 Plus белый
450₽
Проводные наушники Go-Des GD-EP218 белый
360₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Р
Ро
12 октября 2021
Это оригинал?
1
0 0
0
05.ru
12.10.2021 10:08:45
Добрый день! Это не оригинал
Ответить
0 0
Р
Ро
12 октября 2021
Это оригинал?
1
0
0