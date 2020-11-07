Беспроводные TWS-наушники Xiaomi AirDots TWSEJ02LM белый
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Код товара: 84724
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
990₽
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводные TWS-наушники
- Конструкция
- внутриканальные
- Цвет
- белый
- Технология
- динамические
- Вес (одного наушника), г
- 4.2
- Особенности
- сменные амбушюры
- Тип акустического оформления
- закрытые
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Время работы, ч
- 4
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Вопросы и ответы
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Л
Лейла
7 ноября 2020
Сколько держится заряд
1
0 0
М
Мусали Генжеханов
08.11.2020 15:24:30
Здравствуйте, Лейла! 2-3 часа держится заряд
Ответить
0 0
Л
Лейла
7 ноября 2020
Сколько держится заряд
1
0
0